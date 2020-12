Rottenburg Ein Ort, der in dunkler Zeit Trost spendet

Dargestellt wird in der Krippe die Geburt Christi, dies mit prächtig gekleideten Figuren, einer großen Engelsschar und dem Gefolge der Heiligen Drei Könige. Ab dem Dreikönigstag wird auch der Besuch der Heiligen drei Könige an der Krippe dargestellt. Sie kommen mit Kamelen, und auch ein Elefant findet sich in der Gruppe der Könige. Zudem wird die Hochzeit zu Kana im Krippenbild gezeigt, und am 2. Februar dann die Darstellung Jesu im Tempel.

Das Weggentaler Kripple wird das Jahr über im Kloster Weggental verwahrt. Und im Sommer heißt es dann für das Krippenteam Figuren ausbessern oder Reparaturarbeiten am Krippenberg durchführen. Einen neuen Stall bekam das Weggentaler Kripple um 1900, im Laufe der Jahre gab es immer wieder Veränderungen. Der Berg ist dreistufig und wird schön geschmückt. Eine Schreinerei stellte den Unterbau aus verleimten Platten her, auf dem dann das gesamte Szenario mit dem himmlischen Jerusalem, den Engeln und den Figuren rund um das Kripple seinen Platz findet.