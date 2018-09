Rottenburg Ein erhebliches Stück Ergenzinger Geschichte mitgeschrieben

Helga Schäfer darf auf ein erfülltes Leben zurückblicken, in welchem sie neben ihrer Rolle als Hausfrau und Mutter ein erhebliches Stück Ergenzinger Geschichte mitgeschrieben hat. 41 Jahre lang war die Jubilarin als Lehrerin tätig, die meiste Zeit davon in Ergenzingen. Besucht man die Schäfers zu Hause, fallen im Gang zunächst zwei Bilder des Berliner Malers Heinrich Zille auf, der Schöpfer vieler Karikaturen und Bilder aus dem Berliner Volksleben geschaffen hat. Nicht zu übersehen ist auch im Esszimmer eine Büste des "alten Fritz", der nahezu majestätisch auf dem Seitbord thront.

Helga Schäfer, geborene Lüdtke, 1938 geboren, ist nämlich eine waschechte Berlinerin, verbrachte in dieser Stadt einen Teil ihrer Kindheitsjahre, bevor sie mit dem letzten Zug vor dem Einmarsch der Russen mit ihren Eltern in die Uckermark umquartiert wurde. Damit war die Odyssee allerdings noch nicht zu Ende. Die Kriegswirren verschlug die Familie dann zunächst nach Dänemark, von dort aus nach England und in den 1950er-Jahren nach Württemberg. Helga Schäfer machte dann in Reutlingen ihr Abitur, absolvierte in Weingarten ihr Studium und war ab 1960 zunächst als Lehrerin in Marschalkenzimmern tätig. Von dort wurde sie nach Ergenzingen versetzt.

Bedingt durch die nicht gerade einladende Schul-Infra-Struktur bewarb sie sich erfolgreich für eine Lehrerstelle in Rottenburg, kehrte aber nach dem Bau der neuen Schule in der Königsberger Straße, wieder nach Ergenzingen zurück.