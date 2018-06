Rottenburg Ein eigenes Gremium für den Themenbereich Schule?

Jörg Bischof (Grüne) merkte an, dass der Gemeinderat nicht darin vorhanden sei. Er sehe, wie gewinnbringend der "Runde Tisch ÖPNV" sei. "Wir haben viele runde Tische. Ich glaube, wir brauchen nicht noch einen", erklärte Oberbürgermeister Stephan Neher.

Temporäre Sitzungen, je nach Thema, schlug Stadtrat Emanuel Peter vor. Ein "Runder Tisch" sei seiner Meinung nach auf die Dauer nicht nötig. Eher wünschte er sich, dass der Sozialausschuss gestärkt werde. Ursula Clauß (Grüne) hielt weiter am "Runden Tisch" fest: "Wir möchten in die Belange eingebunden werden. Wir möchten ein Gremium haben, in dem alle Fraktionen vertreten sind, in dem ein lockerer Dialog möglich ist."

Es gebe schon viele Gremien, weshalb sich Reinhold Baur ebenfalls für einen temporären Runden Tisch aussprach. Dem schlossen sich auch SPD-Fraktionsvorsitzende Margarete Nohr und Nehle Betz von den Jungen Aktiven an, denn sie sahen einen Runden Tisch nicht als zielführend, sondern eher als zeitintensiv an.