Rottenburg Eigene leidvolle Erfahrungen sind im Stück verarbeitet

Das aufgeführte Musical-Drama "Once we had a Dream" wurde von der Preda-Jugendorganisation Akbay entwickelt, erneuert und um eigene Texte der jugendlichen Schauspieler ergänzt. Sebastian Tolzin stellte kurz Gruppe und Stück vor: Die Preda setzt sich für Kinder- und Menschenrechte weltweit ein. Sie kümmert sich um inhaftierte Kinder, hilft Jungen und Mädchen, sich aus Bordellen zu befreien. Traumatisierte Jugendliche und Kinder, ob von der Straße oder aus Bordellen und Slums werden aufgefangen.

Eine Gruppe ehemaliger "Klientinnen" der von Pater Shay Cullen gegründeten und geleiteten Einrichtung hatte das Stück über Kinderprostitution und Umweltzerstörung als Musical entwickelt. Dieses wurde nun in der Version von Akbay in Rottenburg präsentiert.

Träume und die Sehnsucht nach Freiheit werden vermittelt