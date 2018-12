Rottenburg Ehrenamtliches Engagement geehrt

Rottenburg/Stuttgart. "Die Ehrenamtlichen machen das Schicksal der anderen zu ihrer eigenen Sache. Sie nehmen Anteil und übernehmen Mitverantwortung", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei der kürzlich statt gefundenen Überreichung des Verdienstkreuzes am Bande an 20 Bürgerinnen und Bürger anlässlich des Tages des Ehrenamtes in Stuttgart. Das sei mehr als nur gutes Bürgertum, es sei Menschlichkeit.