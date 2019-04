Rottenburg Drogenfahrt ohne Führerschein

Rottenburg - Eine ganze Reihe an Straftaten wird einem jungen Autofahrer zur Last gelegt. Der 18-Jährige steht laut Polizei im Verdacht, am Ostermontagmorgen mit einem nicht zugelassenen und daher auch nicht versicherten Fahrzeug eine Unfallflucht begangen zu haben. Weiterhin ist er nicht im Besitz eines Führerscheins und hat vermutlich am Tag vor der Fahrt Drogen konsumiert.