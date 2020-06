Rottenburg Domstadt um einen Biergarten reicher

Alles ist neu hergerichtet. Die Blumendekoration sorgt für freundliche Farbtupfer, ein Sandkasten lädt die kleinen Gäste zum Spielen ein, der Biergarten liegt gut erreichbar am Fahrrad- und Fußgängerweg direkt am Neckar, und der alte Baumbestand sorgt für natürlichen Schatten an heißen Tagen. Es ist ein Stückchen Erde, das zur Einkehr einlädt. Ein Ort, um sich eine Pause von der Hektik des Alltags zu gönnen. "Man soll sich hier wohlfühlen. Sozusagen Urlaub zu Hause unter heimischen Bäumen machen", so der Wunsch von Aico Horn und seiner Freundin Hannah Pantelmann, die ihren Partner nach besten Kräften unterstützt. Neben Fassbier, Wein, Kaffee und den üblichen alkoholfreien Getränken gibt es hier ganz exklusiv das naturtrübe Radler der Brauerei Schimpf vom Fass. "Das gibt es nur hier bei uns im Biergarten, sonst nirgends in der Stadt – ansonsten bekommt man es nur in der Flasche", hebt Horn diese Besonderheit hervor. Selbstverständlich wird auch Habhaftes aus der schwäbischen Küche serviert. Schweinebäckle und Schweinsbraten stehen ebenso auf der Speisenkarte wie Maultaschen, Kässpätzle, Fleischküchle oder die diversen Lieblingsessen der Kinder. Aus der kalten Küche kommen Wurstsalat, Blattsalat-Variationen oder deftiges Eisbein, und die Patisserie bietet vom Apfelstrudel bis zum Eis alles, was Spaß macht. "Wir haben extra einen Koch eingestellt", unterstreicht Gastronom Horn den Wert, den er auf gutes Essen und damit auch auf das Wohlergehen seiner Gäste legt. "Und wir verarbeiten nur lokale Produkte in unseren Gerichten", so eine weitere Information zur grundsätzlichen Ausrichtung der Küche in der "Bürgerwache".

Montag und Dienstag sind Ruhetage

Zukünftig wird der Biergarten von Mittwoch bis Samstag von 16.30 Uhr an geöffnet sein. Sonntags geht’s bereits ab 10 Uhr mit einem zünftigen Weißwurstfrühstück samt der obligatorischen Maß Bier los. "Falls es regnet oder zu warm ist, können die Gäste auch in den großen Saal der Gaststätte ausweichen", so einer der Pluspunkte dieses Angebots. Auch über das Abstellen ihrer Autos brauchen sich die Besucher keine Gedanken zu machen. Ein großer Parkplatz gehört zum Haus.

Los geht es am Freitag, 26. Juni, ab 16.30 Uhr. Ab etwa 19 Uhr wird die "Neckar­strand-Bluesband" getreu ihrem Motto "Zupft ond gsunga auf Schwäbisch" auf den Spuren von Wolle Kriwanek und Ernst und Heinrich wandeln, und am Sonntag werden die Gäste zum Frühschoppen von der Formation "Ziehblech" unterhalten.

Die Biergartensaison samt einem hoffentlich schönen Sommer kann kommen. Aico Horn und sein Team sind bestens darauf vorbereitet.