Rottenburg Domchor, Mädchenkantorei, Männerstimmen

Rottenburg. Unter der Leitung von Domkapellmeister Christian Schmitt musizieren der Rottenburger Domchor, die Mädchenkantorei am Rottenburger Dom und die Männerstimmen der Rottenburger Domsingknaben. Für den authentischen Orchesterklang sorgt das Barockorchester L’arpa festante München, eines der führenden deutschen Ensembles für historische Aufführungspraxis. Die solistischen Partien singen Andrea Lauren Brown (Sopran), David Erler (Countertenor), Andreas Post (Tenor) und Krešimir Stražanac (Bassbariton).

In nur 24 Tagen komponierte Händel 1741 seinen "Messias" – eine unvorstellbar kurze Zeit für dieses dreiteilige abendfüllende Werk. 1742 wurde es in Dublin uraufgeführt. Bald schon setzt die internationale beispiellose Erfolgsgeschichte ein. Für monumentale Messias-Aufführungen wurde später sogar der Chorraum der Westminster Abbey in London umgebaut.

Opernhafte Dramatik und wirkungsvolle Chöre