Rottenburg Die Welt der Geishas in Fotos eingefangen

Rottenburg. Die Bilder entstanden in den vergangenen zehn Jahren. Seit dieser Zeit beschäftigt sich Scheel intensiv mit dem Fotografieren und da er auch in Japan lebte, lag es nahe, sich mit der geheimnisumwitterten Welt der unnahbaren Geishas fotografisch auseinanderzusetzen. Die Motive entspringen dabei dem Augenblick und zeigen etwa Geishas, die mit ihren Schirmen unterwegs sind, in Teehäuser gehen oder in Gruppen flanieren. Scheel ist dabei fasziniert vom Kontrast zwischen der Moderne und der Tradition der Geishas. Kürzlich wurde die Ausstellung "Geisha" in der Rottenburger Stadtbibliothek feierlich eröffnet.

Der Fotograf nutzte die Gelegen heit und lud die Gäste der Ausstellungseröffnung zu einem kurzen Vortrag über Kyotos Geishas ein. Viel Wissenswertes erfuhren die Zuhörer, etwa dass die jungen Geishas in Ausbildung Maiko genannt werden und im Gegensatz zu ihren erwachsenen Ausbilderinnen erst 16 Jahre oder wenig älter sind.

Die jungen Maikos tragen auch keine Perücke wie die Geishas, sondern flechten ihre eigenen Haare zu einer Geishafrisur. Viele laufen auf den hohen Holzschuhen, nur ab und zu sieht man in den Geishavierteln auch Frauen in normalen Schuhen – meist die Inhaberinnen der Teehäuser, wusste der Fotograf zu berichten. Die Ausbildung zur Geisha dauert lange, und umfasst Etikette, Konversation, die Teezeremonie oder auch Trinkspiele. Heiraten dürfen Geishas nicht, solange sie ihren Beruf ausüben. Später werden sie aufgrund ihrer Bildung und ihrer perfekten Umgangsformen oftmals Gattinnen von Wirtscha ftsbossen oder Politikern.