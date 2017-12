Rottenburg Die Narrenzunft feiert ihr 60-Jähriges – und das nicht heimlich

Es gibt zudem Kinder-Brauchtumstänze und um 13.30 Uhr setzt sich ein großer Kinderumzug vom "Ochsen" in Richtung Breitwiesenhalle in Bewegung. Abgerundet wird der Nachmittag durch ein fröhliches Kinderfasnetsprogramm von Kindern für Kinder.

Ab 16 Uhr stehen dann in der Ortsmitte Brauchtumstänze und Musik der Gastzünfte auf der Tagesordnung, bevor es um 18 Uhr mit einem "Dämmerungsumzug" in die Narhalla geht, wo zünftig weiter gefeiert wird.

Am Sonntag, 4. Februar, werden ab 8 Uhr die Fleckahuper zum "Morgawegga" an verschiedenen Plätzen im Ort aufspielen. Um 10 Uhr zieht es die Narrenschar in die Heilig-Geist-Kirche, in der Pfarrer Klaus Rennemann eine Messe für die Bevölkerung und die Fasneter abhalten wird. Nach der Messe ist zum Linsenessen in den Adolph-Kolping-Saal eingeladen. Parallel dazu verläuft der zu einem Narrenfest gehördene Zunftmeisterempfang.

Ein großer Narrensprung wird dann um 13.30 Uhr das Ende des 60. Zunftgeburtstages einläuten.