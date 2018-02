Rottenburg Derbe Scherze und gute Laune bei Umzug

60 Jahre wurden die "Blätzlesbuaba", die Traditionsfigur der Ergenzinger Fasnet schlechthin, in diesem Jahr jung. Die Gruppe, die etwa 250 Hästräger zählt, gilt mit ihrem aus "Blätzla" zusammengesetzten Gewand und ihrer clownartigen Maske als eine der typischen Figuren der schwäbisch-alemannischen Fasnet. Sie bieten schon ein prächtiges Bild und waren auch der Hingucker bei ihrem großen Geburtstagsumzug. Zu dem waren nicht nur Zünfte aus der Umgebung, sondern auch von Neuhausen, Brigachtal, Rottenburg, Konstanz und Kiebingen angereist. Die Narren nutzten die Chance zum Schabernack und Leuteerschrecken.

Wie heißt es so schön im Ergenzinger Narrenlied: "In Kleinparis zur Fasnetszeit, herrscht Jubel, Trubel, Heiterkeit. Do stoht d’r Flecka uff am Kopf vom Opa bis zum kleinsta Knopf. Da hängt d’r Alltag uff am Bügel, man sieht sich durch da Narraspiegel. Ond en manchem Kleinpariser Haus, do kommt ma aus am Häs net raus."

Und wenn man schon mal das Häs an hat, dann geht man damit auch auf die Straße. Am besten in Begleitung von einigen Fasnetsfreunden, die ebenfalls an diesem wunderbaren Winter-Sonntag nichts anderes vorhaben und deshalb alle Kräfte mobilisierten und zum Ortsverschönerungsmarsch antraten. Insgesamt standen über 30 Zünfte, Laufgruppen, private Vereinigungen und Musikkapellen, die sich letztendlich zu weit mehr als 2 000 Umzugsteilnehmer addierten, auf dem Umzugsplan.