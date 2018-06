Rottenburg Der Kurpark rockt

Drei Bands rockten das zahlreich erschienene Publikum und sorgten für Stimmung bei den rund 150 bis 200 Zuhörern. Den Auftakt zum tollen Musikabend machten die Lokalmatadoren, die "Cat River Dogs", die Katzenbach-Hunde. Sie coverten Titel und Hits aus der Musikgeschichte, etwa von Bruce Springsteen oder von Mötörhead. Viel Beifall erhielten auch die "Blues Blaster Seven", die – wie der Name schon sagte – mit Bluestiteln punkteten.

Headliner des Rockabends und der Rocknacht am Samstagabend waren "No age Limit", die viele Eigenproduktionen dabei hatten. Der Erlös des Abends ging an die Grundschule Bad Niedernau.