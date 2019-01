Rottenburg Dem Heimatort bleibt er schon sein ganzes Leben lang treu

Als junger Bursch trat der Jubilar beruflich in die Fußstapfen seines Vaters, Friseurmeister Franz Schäfer, der sein Geschäft damals noch in der Utta-Eberstein-Straße hatte. Nach seiner Schulzeit absolvierte er eine Friseurlehre beim Innungs-Obermeister in Tübingen und arbeitete abends noch im elterlichen Betrieb. "Das war auch so eine Geschichte", lacht Schäfer. Als es um die Vergabe der Abschlussnote ging, habe der Obermeister gesagt: "Nimm dein Zeugnis mit nach Hause, dein Vater soll dir eine Note reinschreiben." Das tat der Vater aber dann doch nicht, mit der Bemerkung: "Schreib es selber rein." Damit hatte es sich.

Nur vom Trinkgeld gelebt

Jedenfalls absolvierte Manfred Schäfer mit 21 Jahren auch seine Meisterprüfung, und 1962 zog es ihn dann in die Schweiz nach Grindelwald in einen lukrativen Friseursalon. Noch heute schwärmt der Jubilar von dieser Zeit. Er habe dort eigentlich nur von seinem Trinkgeld gelebt, so Schäfer und weiter: "In diesem Salon haben sich damals berühmte Leute wie Toni Sailer, Luis Trenker und auch der FDP-Politiker Erich Mende die Haare oder den Bart schneiden lassen."