Rottenburg "Das wird noch ein sehr böses Ende nehmen"

Seine Verwandten ängstigte der Mann im vergangenen Sommer so sehr, dass die Familie sich nach den sich wiederholenden Fällen von Sachbeschädigungen dazu entschlossen habe, regelmäßig in der Nähe ihrer Häuser mit dem Auto Streife zu fahren. "Wir waren jeden Tag unterwegs und haben uns bei den Patrouillen abgewechselt", erzählt einer der Zeugen. Einen Treffer erzielte die Streife, als sie am Kapuzinertor in Rottenburg zufällig auf den Mann trafen. Zu Viert saßen die Männer in einem Wagen, als sie den 38-Jährigen auf der Straße sahen. Der Fahrer öffnete das Fenster, hält zunächst einen Small-Talk mit dem Cousin. "Dann muss er sich wohl ertappt gefühlt haben", erzählt der Zeuge vor Gericht. "Ich sah, wie er etwas aus seiner Tasche zog." Dann habe sein Cousin ein Messer in der Hand gehabt und damit in Richtung seines Halses gestoßen. Er habe gerade noch den Kopf wegziehen können. Daraufhin hätten die vier Männer den Cousin verfolgt und gestellt. In seiner Tasche fand die Polizei die Art von Steinen, mit denen auch die Scheiben eingeworfen worden waren. Das Bild fügte sich zusammen.

Doch kann der Angeklagte jetzt wieder in einer Stadt mit seinen Verwandten leben? Die Familie möchte das nicht. Seine Tante sagt: "Ganz überwunden habe ich das noch nicht. Die Angst ist noch da." Ihre Antwort ist eindeutig: "Ich möchte nichts mehr mit ihm zu tun haben für den Rest meines Lebens. Er soll sich von unserer Familie fernhalten." Auch ihr Sohn, der Opfer der angeblichen Messerattacke ist, sagt: "Wenn er noch einmal in die Nähe meiner Familie kommt, gibt es einen Toten. Das wird noch ein sehr böses Ende nehmen." In die Diagnose, dass es dem Angeklagten nach sechs Monaten Behandlung wieder gut gehe, habe er kein Vertrauen.

Um zu einer Entscheidung zu gelangen, beteiligt sich der forensische Psychiater Stephan Bork an dem Prozess. Er verkündigt am heutigen Freitag sein Gutachten. Der Urteilsspruch ist für Mittwoch, 23. Januar, vorgesehen.