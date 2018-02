Rottenburg Das Sommersemester bietet insgesamt 416 Kurse

Die Künstlerin Susanne Pöhlmann wird in den Pfingstferien mit Kindern sägen, hämmern und bauen, zudem ist ein Kinder-Silberschmiedekurs geplant. In den Osterferien wird eine Kreativwoche für Kinder angeboten.

Erstmals wird an der VHS auch ein Schwimmkurs nur für Mädchen angeboten.

In den Osterferien können Realschüler sich mit Dozenten auf den Realschulabschluss in Englisch vorbereiten.

Andreas Kroll wird am 14. März über die Stolpersteine in Rottenburg referieren. Neu ist auch eine Improvisationstheatergruppe. Zudem ist ein Konzert mit Flüchtlingen geplant, welches am Sonntag, 25. März, in der Zehntscheuer stattfindet. Ein neuer Kurs vermittelt afrikanische Trommelrhythmen, zudem gibt es im Bereich Kunst, Kultur und Kreativität viele Tanzkurse.

Neu im Bereich Gesundheit ist ein Kurs zum Selbstherstellen von Pflegeprodukten. Ebenfalls neu sind Kurse in Kooperation mit dem Forschungsinstitut für Frauengesundheit. Innovativ ist eine Selbsthilfegruppe für Frauen mit Krebserkrankung und Krebsnachsorge.

Der neue Trend Piloxing ist auch an der VHS angekommen. Er verbindet Boxen und Pilates. Auch Stand-Up-Paddling wird angeboten, gepaddelt wird aber auf dem Kirchentellinsfurter Baggersee. Gekocht wird in den Kochkursen vegan, asiatisch und sogar mit Rosen. Neu ist auch ein Bildbearbeitungskurs mit dem Programm Photoshop.