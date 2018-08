Rottenburg Das Schwarze Meer ist in weiter Ferne

Fidan hat sich in dem schmalen Gang zwischen seinem Lastwagen und einem Fahrzeug eingerichtet. Er sitzt auf einem kleinen Hocker, vor ihm steht ein Klapptisch. In zwei Taschen hat er ein paar Lebensmittel. Es gibt Bier und Toastbrot mit Marmelade. "Die Raststätte ist viel zu teuer", sagt der 52-jährige Bulgare aus der Nähe von Varna. Er spricht im Gegensatz zu vielen anderen Fernfahrern auf dem Parkplatz ein wenig Deutsch und Englisch. "Habe ich mir selbst beigebracht", sagt Fidan stolz. Im Laderaum seines Brummis befinden sich Ersatzteile für Autos, die ins Ruhrgebiet müssen. Doch wie jeden Sonntag ist für ihn Zwangspause dank LKW-Fahrverbot. Ziemlich genau um Mitternacht hat er deshalb am Samstag auf dem Autobahnparkplatz bei Gärtringen pflichtgemäß haltgemacht.

Die wenigsten Lastwagen auf der Rastanlage haben deutsche Kennzeichen

Erst am Montag darf er ab 6 Uhr weiterfahren. Und was unternimmt er so lange? "Schlafen", ist die erste Antwort. "Schlafen, schlafen." Später will er noch mit seiner Ehefrau zu Hause telefonieren. Auf dem Beifahrersitz liegen außerdem ein paar Zeitschriften, die er lesen will. Den Kontakt mit anderen Fahrern meidet er: "Keine Lust." Am liebsten würde er bei der Hitze ins kühle Wasser springen. Doch wie? Er kommt ja von dem Parkplatz nicht weg. "Zu Hause habe ich das Schwarze Meer", schwärmt Fidan. Er richtet sich auf einen langen Tag ein. "Geht vorbei".