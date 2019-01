Rottenburg "Das ist eine Symptomatik wie aus dem Lehrbuch"

Rottenburg/Tübingen. Der Saal 130 im Landgericht. Am ersten Prozesstag am Donnerstag hatte die italienische Großfamilie geschildert, wie sie ihr "irrer Verwandter" in der Altstadt terrorisiert hatte: Reifen zerstochen, Steine ins Fenster geworfen, Haustür angezündet. Das ist Stalking und mehr. Auf Italienisch "Insidiatore". Und der Cousin hatte eindrücklich geschildert, wie der 38-Jährige ihm plötzlich ein Messer an den Hals gehalten hat (wir berichteten).