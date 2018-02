Rottenburg Dank geht an Martin Schulz

Rottenburg. Viele Gäste interessierten sich für den Star-Redner des Abends, den SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Der Politprofi verstand es, die Zuhörer beim Politischen Aschermittwoch im Theater am Torbogen in Atem zu halten.

Zuvor sprach der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann, der die 100 Gäste und Freunde der SPD begrüßte und sich freute, dass so viele am Mittwochabend "Lust auf Politik" hätten. Er begrüßte auch den Genossen Finanzbürgermeister Hendrik Bednarz sowie die langjährige Landtagsabgeordnete Rita Haller-Haid sowie SPD-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat Margarete Nohr.

Dann berichtete er von den Koalitionsverhandlungen in Berlin. Er habe nicht an der hiesigen Fasnet teilgenommen, sondern am "Narrentreiben in Berlin", meinte Rosemann frotzelnd. Er betonte, dass die SPD in einer schwierigen Zeit Verantwortung übernehme. Erstaunlich progressiv sei dabei, dass der Koalitionsvertrag die klare Handschrift der SPD trage. Rosemann freute sich zudem über die gute Ressortverteilung der Ministerien, die ausgehandelt worden sei. Es gehe aber primär nicht um Posten, sondern um Inhalte.