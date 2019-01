Rottenburg "Damit haben wir die besten Chancen"

"Wir hätten die Verbundkirchengemeinde auch später gründen können, aber dann kommt Vieles gleichzeitig auf uns zu. Indem wir in diesen meist unsichtbaren Teil der Kirche investieren, können wir uns besser auf die anstehenden Kürzungen vorbereiten", führt Stock aus. Das Ziel sei es, dass die Kürzungen nicht allzu stark zu spüren sind und dass Handlungsspielräume geschaffen werden.

Die bürgerliche Gemeinde Neustetten entstand bereits im Jahr 1971 durch den Zusammenschluss der damals selbstständigen Gemeinden Remmingsheim, Nellingsheim und Wolfenhausen, weshalb viele Bürger auch schon auf die Pfarrer zu kamen und fragten, warum das nicht auch die Kirche mache: "wir ziehen jetzt quasi nach", sagt Pfarrerin Stock.

Weitere Informationen: Am Sonntag, 13. Januar, wird in der Schulturnhalle in Remmingsheim ab 10 Uhr der Gründungsgottesdienst für die Verbundkirchengemeinde gefeiert. Dekanin Elisabeth Hege wird in diesem Gottesdienst predigen, Pfarrer Michael Schütz und Pfarrerin Michaela Stock werden die Liturgie feiern.

Beim alle sechs Jahre erstellten Pfarrplan geht es darum, die Zahl der Gemeindepfarrstellen an die in der Personalstrukturplanung für den Pfarrdienst erwartete Entwicklung (Gemeindeglieder, Personen und Dienstumfänge im Pfarrdienst, Finanzkraft der Landeskirche) anzupassen und diese bestmöglich auf die Kirchenbezirke und Kirchengemeinden zu verteilen.

Der Kirchenbezirk Tübingen muss bis zum 31. Dezember 2024 seine derzeit 49,5 Pfarrstellen um fünfeinhalb Stellen auf 44 reduzieren. Das entspricht einem Rückgang von 11,1 Prozent und liegt unter dem landeskirchlichen Durchschnitt von 13,2 Prozent. Eine betroffene Stelle ist die in Wolfenhausen-Nellingsheim, die um 50 Prozent gekürzt wird.