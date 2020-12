Rottenburg Corona-Lage in Pflegeheimen entspannt sich

Die Pressesprecherin der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Birgit Reinke bedauert diese derzeit etwas belastende Situation für die Angehörigen des Pflegeheims Haus Stäble. "Es wird derzeit geprüft, ob wir die Tests für das Haus Stäble künftig in Remmingsheim machen können, einfach um die Angehörigen zu entlasten." Sie weiß auch von einer Unterschriftenaktion der Angehörigen, die sich für Tests im Haus Stäble selbst aussprechen.

Reinke betont, dass man die Tests zentral im Seniorenzentrum "I-Dipfele" macht, um gerade für die Rottenburger Alten- und Pflegeheime der Hospitalstiftung eine zentrale Anlaufstelle zu haben. "Die Tests in jedem Seniorenheim abzuwickeln, ist zeit- und personalintensiv", erklärt die Pressesprecherin. Die Corona-Lage erlaube es aber auf gar keinen Fall, dass Angehörige ohne Test die Senioren besuchen. Diese gehören alle der Hochrisikogruppe an.

Das Altenheim "Haus am Neckar" ist derzeit geschlossen, da mehrere Bewohner und auch einige Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden sind. In den anderen Alten- und Pflegeheimen sei die Lage aber mittlerweile entspannt. Auch im Haus Stäble in Remmingsheim gibt es derzeit keine Corona-Fälle – auch und gerade deshalb wird intensiv auf das Virus getestet. Besuchen dürfen die Angehörigen die Senioren nur nach negativem Schnelltest. Zudem können die Bewohner nur zwei Besucher pro Tag empfangen, dies im Zeitfenster 13.30 bis 17 Uhr.

Ständchen der Stadtkapelle fällt aus

Die Mitarbeiter versuchen jetzt über Weihnachten es den Bewohnern so angenehm wie möglich zu machen. Zwar fällt am Heiligen Abend das Ständchen der Stadtkapelle coronabedingt aus, aber dafür werden die Senioren in allen Alten- und Pflegeheimen mit feinen Platten verwöhnt. Hierzu werden Käse, Wurstaufschnitt sowie Fisch schön mit Obst garniert, so dass man dann das Gefühl hat, dass der Heilige Abend etwas ganz besonderes ist. Auch weihnachtliche Musik gibt es, wenn auch nur von CD.

Zurzeit werden 240 Senioren in den Alten- und Pflegeheimen der Hospitalstiftung betreut, sagt Rosemarie Stegmann als Heimleitung der Hospitalstiftung. Bewohner der Altenheime, die über die Weihnachtsfeiertage ihre Angehörigen besuchen wollen, dürfen dies tun. Sie werden vor dem Besuch auf Corona getestet und danach auch noch einmal.