Rottenburg "Click und Collect" läuft in Rottenburg gut

"Click und Collect" heißt das Angebot, bei dem bestellte Ware im Geschäft abgeholt werden kann. Die Buchhandlung Osiander etwa bietet dies an, und am Vormittag können die Bücher dann abgeholt werden. "Viele Einzelhändler haben ihren Onlineshop schon vor Corona im Netz gehabt", weiß Christina Gsell, Geschäftsführerin der WTG. Beratung gebe es während des Lockdowns telefonisch, oder man sucht den virtuellen Kontakt per PC mit dem Berater des Geschäfts. Manches Modegeschäft zeigt auch an einer Person, wie die ausgewählten Kleidungsstücke getragen ausfallen. Modeläden wie die Boutique Von Bora" oder "Mode Weippert" praktizieren diese Methode – mit Erfolg, wie Gsell weiß. Im Onlineshop kann man auch Fotos der Kleidung sehen. Oder man kann einen virtuellen Rundgang durch den Laden machen und dabei Ware auswählen. Diese wird dann nach Hause geliefert. Wer will, kann es auch im Laden abholen. Zur EC-Kartenzahlung darf man in den Laden hineingehen. Doch der Aufenthalt im Geschäft soll aufgrund der Corona-Pandemie so kurz wie möglich sein, wie Gsell sagt.

Die 31-Jährige weiß auch, dass "Click und Collect" bei den Rottenburger Einzelhändlern gut läuft. "Viele Geschäfte haben treue Stammkunden, die ihre Einzelhändler unterstützen. Mit den Rottenburger Lokalhelden, die die WTG ins Leben rief, sollen die Kunden für die Notlage der Geschäfte und deren Angebote sensibilisiert werden, so Gsell. "Unsere Einzelhändler haben tolle Angebote und tun alles, um die Wünsche der Kunden zu erfüllen."