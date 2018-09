Rottenburg Chaldäische Christen geben Glauben trotz IS-Terror nicht auf

Der Rottenburger Bischof Gebhard Fürst, zu dessen Besuchsprogramm in Erbil und der Ninive-Ebene dieser Tage auch der Gottesdienst der Kreuzerhöhung in der Kathedrale von Ankawa zählte, zeigte sich tief beeindruckt: "Es ist unglaublich ermutigend zu sehen, wie die chaldäischen Christen trotz sehr schwieriger Umstände ihren Glauben kraftvoll leben." Beim Gottesdienst der Kreuzerhöhung reichten die Plätze kaum, um alle Generationen in der Kathedrale aufnehmen zu können.

Da speziell für die bedrohten Christen im Nordirak relativ viele Einzelspenden bei der Diözese Rottenburg-Stuttgart auflaufen, nutzte Heinz Detlef Stäps den Besuch in Erbil auch, um mit dem dortigen Erzbischof Bashar Warda über künftige Hilfsprojekte zu sprechen.

Der 49-Jährige ist für viele seiner Kirchenmitglieder ein Fels in der Brandung. Um die Menschen in der Heimat zu halten, weiß Warda, bedarf es vor allem vier Dinge: "Häuser, Schulen, Jobs und dann die Kirchen, in dieser Reihenfolge." Der Erzbischof ist deshalb pausenlos im Einsatz, um die Bewohner zum Bleiben zu motivieren, Geldgeber für Hilfsprojekte im Ausland zu finden und diese ins Laufen zu bringen.