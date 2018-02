Rottenburg Busse starten früher und fahren länger

Kompliziert ist die Fahrplan-Konstruktion auch für das Rottenburger Rathaus. Für den Busverkehr in der Kernstadt ist die Stadt zuständig, für die Stadtteile das Landratsamt. "Wir hoffen, dass die geringen Änderungen im Fahrplan die Schwierigkeiten, die wir analysiert haben, abstellen", sagt Oberbürgermeister Stephan Neher. "Wenn es weiterhin Probleme geben sollte, sind wir sehr froh, wenn sich die Betroffenen bei uns melden." Der Ärger sei oft nachvollziehbar gewesen: "Es hat sich gezeigt, dass Planungen im Trockenen manchmal in der Realität anders aussehen." Man habe gerade an den Abfahrtszeiten gearbeitet, weil man gemerkt habe, dass die geplanten Fahrzeiten zur Hauptverkehrszeit nicht gereicht hätten. Neher sieht es beim Thema Umsteigen übrigens ähnlich wie sein Kollege Noé: "Wenn man Schülern ab der fünften Klasse das Umsteigen nicht zutrauen könnte, würden die Schüler in einer Großstadt nicht mehr in den Schulen ankommen."