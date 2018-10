Rottenburg Bürgerentscheid soll Gemüter abkühlen

Rottenburg-Ergenzingen. In der Bürgerfragestunde monierte Marlene Fischer, dass im Wahlprospekt der Stadt, den sonntäglichen Bürgerentscheid betreffend, unter anderem stehe, dass man mit Nein stimmen solle, weil die die Landwirte vom Gäu auch Flächen für Gewerbegebiete abgegeben hätten.

Sie habe den Eindruck, man wolle den Ergenzingern vermitteln, wenn das Gewerbegebiet Herdweg in Rottenburg komme, dann hätten die Ergenzinger ihre Ruhe, so Fischer. Dem sei aber nicht so, denn gleichzeitig sehe die Strategie der Stadt auch vor, auf dem Flugplatzgelände bei Baisingen weitere 40 bis 60 Hektar (zusammen mit der Gemeinde Eutingen) zu erschließen. Das bedeute neben möglichen klimatischen Veränderungen für das neue Baugebiet "Öchsner" auch weitere Hochwassergefahr für die tieferen Lagen. Fischer ließ außerdem später noch durchblicken, dass sie in Sachen künftiges Gewerbegebiet auf dem Flugfeld bei Baisingen unter Umständen bereit sei, eine Bürgeraktion zu starten. Ihre abschließende Frage an den Ortsvorsteher lautete dann: "Was macht ihr Ortschaftsräte, um unseren Ort zu schützen?" Dazu der Ortsvorsteher: Die Gewerbestrategie Herdweg habe Gründe. Unter anderem auch, den Druck von weiterem Flächenverbrauch in Ergenzingen zu nehmen. Es könne nicht sein, dass Ergenzingen allein die Lasten künftiger Gewerbeansiedlungen trage. Was das Flugfeld bei Baisingen betreffe, so seien die Überlegungen, dort Gewerbe anzusiedeln, schon immer da gewesen, so Baur. Es sei auch noch nicht klar, ob dieses Gebiet im Regionalplan seinen Niederschlag finde. Der Ortschaftsrat in Baisingen habe für dieses Gebiet plädiert. Ergenzingen habe da keine Kompetenz. Der Ergenzinger Ortschaftsrat sehe eine Gewerbeansiedlung auf dem Flugfeld kritisch und befürworte diese auch nicht, so Baur. Was die Hochwassergeschichte im Göttelfinger Tal angehe, so habe es intensive Untersuchungen (bezüglich eines Jahrhunderthochwassers) gegeben. Das Ergebnis sei, dass selbst dieses mit dem bestehenden Becken aufgefangen werden könne.

Damit war die Debatte zur Gewerbestrategie nicht beendet. In die Kritik geriet in der Ortschaftsratsitzung Rätin Irmgard Kussauer (Bürger für Ergenzingen). Der Fraktionsvorsitzende von CDU und Unabhängigen, Rudolf Schäfer, warf ihr vor, für das Kiebinger Aktionsbündnis "Ja" tätig zu sein.