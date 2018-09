Rottenburg Bürgerentscheid abgelehnt

Vorausgegangen war eine längere Diskussion darüber, wann und unter welchen Voraussetzungen ein Bürgerentscheid durch Ratsreferendum möglich ist und was bei einem Bürgerentscheid erwirkt werden kann. Die FBS begründete ihren Antrag nämlich unter anderem mit der noch fehlenden Finanzplanung: "Wir wissen aus der mittelfristigen Finanzplanung der Gemeinde, dass in den Jahren 2017 bis 2021 für Schulmensa insgesamt 5,65 Millionen Euro vorgesehen sind." Nach Ansicht der Fraktion sind die Hallenkapazitäten in Starzach ausreichend. Außerdem befürchten die Mitglieder, dass in den nächsten zehn bis 15 Jahren keine weiteren Investitionsmaßnahmen in Starzach möglich sind, "welche aber unausweichlich anstehen".

Überraschend gab Bürgermeister Thomas Noé bekannt, dass ihn Michael Rilling am Morgen vor der Sitzung angerufen und darum gebeten habe, diesen Tagesordnungspunkt fallen zu lassen mit der Begründung, "es sei ein Missverständnis". Und obwohl Rilling diesen Antrag in der Sitzung wiederholte, wollte Noé sich nicht vorhalten lassen, er habe eine Bürgerbeteiligung abgelehnt und bestand auf eine Abstimmung darüber. Das Gremium wollte auch mehrheitlich eine förmliche Abstimmung über den Antrag der FBS und lehnte ihn dann prompt mehrheitlich ab.

Einen Um- oder Erweiterungsbau der Grundschule hat der Gemeinderat bislang noch nicht entschieden. Es liegt lediglich eine unverbindliche Machbarkeitsstudie darüber vor.