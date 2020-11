Rottenburg Bulle büxt vor dem Schlachthof aus

Das Tier war kurz vor 8.30 Uhr von seinem Besitzer in einem Anhänger zum Schlachthof in die Tübinger Straße gebracht worden. Als der Bulle aus dem Fahrzeug geholt wurde, rannte er los und sprang über den Zaun des Schlachthofgeländes. Anschließend lief das Tier in Richtung eines Autohauses davon und blieb zunächst auf dem dortigen Parkplatz stehen.