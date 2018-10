Rottenburg Brücken aus Musik gebaut

Als schließlich gegen 22 Uhr die Münchener Freiheit die Bühne enterte, gab es für die Fans kein Halten mehr. Eifrig wurde mitgesungen, getanzt und Feuerzeuge, Handys oder Taschenlampen in die Höhe gehalten, etwa bei "Wo bist du, wenn ich träume", als Band und Publikum einen gemeinsamen Chor bildeten.

"Ich steh auf Licht – ich steh auf dich" war dann auch einer der Megasongs, bei dem das Publikum durchdrehte. Dass die Band aus der Neuen Deutschen Welle stammt, war unüberhörbar. Und trotz des fortgeschrittenen Alters einiger Bandmitglieder – außer Tim Wilhelm, der später Stefan Zauner ersetzte – klangen die Songs frisch und lebendig. Unüberhörbar sind auch heute noch starke Einflüsse der Beatles und der Beach Boys. Doch auch rockige, markante Töne anzuschlagen fiel den Jungs um Aron Strobel (Gitarre, Gesang) nicht schwer. Mächtig in die Saiten und Tasten griffen neben Strobel auch Alex Grünwald (Keyboard), Micha Kunzi (Bass, Gesang), Rennie Hatzke am Schlagzeug sowie Tim Wilhelm (Gesang, Gitarre). Natürlich stellte die Münchener Freiheit auch ihre aktuelle Scheibe vor, und am Ende des Konzertes wurde noch fleißig signiert und es gab Autogrammkarten für alle, die noch etwas ausgeharrt hatten.

Routiniert und spielfreudig rissen sie die Zuschauer sofort ab dem ersten Ton mit, und natürlich durften auch neuere oder auch ältere Chartbreaker wie "Herzschlag einer Stadt", "Traumziel", oder "Augen auf" nicht fehlen. Am Abend davor sorgten die Dirndlknacker für Megastimmung im Festzelt, hier kamen viele Jugendliche im Dirndl oder in Lederhosen. Auch der diesjährige Hammeltanzjahrgang stellte sich dem Publikum vor, zudem waren viele älteren Hammeltanzpaare aus früheren Jahrgängen gekommen und eigens zum Jubiläumswochenende angereist.