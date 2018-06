Rottenburg Breites Angebot

Kinder legen Taschengeld in Spielzeugautos oder Barbiepuppen an

Gekauft wurden duftige Tücher in frischen Farben, leichte Hüte oder auch T-Shirts und andere Sommerbekleidung. Auch Gürtel, Taschen und andere Modeaccessoires waren begehrte Beute der Kunden und Schnäppchenjäger. Manch einer kam eigens von weiter her, um ein bestimmtes Messer oder ein bestimmtes Gewürz oder einen bestimmten Tee an den entsprechenden Verkaufsständen zu erstehen.

Viele Mütter waren am Vormittag unterwegs, die Kids bekamen Zuckerwatte oder freuten sich auf gebrannte Mandeln oder Süßigkeiten in einer rot-weiß-gestreiften Tüte. Wer wollte, saß mit einer heißen roten Wurst in der Sonne und genoss die Sonnenstrahlen.