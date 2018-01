Rottenburg "Blätzlesbua" feiert runden Geburtstag

Los geht es bereits am Samstagmorgen um 9.30 Uhr im Gasthof Waldhorn, in den die Narrenzunft zu einem "närrischen Frühschoppen" einlädt. Für das Programm sorgen einige Altnarren, zu Gast ist auch der "Moser" aus Leutkirch, langjähriger Vizepräsident des alemannischen Narrenrings mit seiner Gitarre. Die beiden Akkordeonvirtuosen Norbert Geis und Egon Prexel werden zusätzlich für Stimmung sorgen. Etwas zeitversetzt dazu lohnt es sich, den kleinen aber feinen närrischen Handwerkermarkt in der Ortsmitte zu besuchen.

Gewährt werden dort Einblicke in das Schnitzen von Holzlarven, das Fertigen von Hexenschuhen und -besen, Häsmalereien und vielem mehr. Präsentiert werden außerdem in der Waldhornkurve Kinderbrauchtumstänze der Gastzünfte Bierlingen, Rohrdorf, Bildechingen, Bühl, Talheim, Weitingen und dem Ergenzinger Narrensamen. Zudem werden auch die "Kleinpariser Fleckahuper" mit von der Partie sein.

Ein erstes Highlight findet dann um 11.30 Uhr statt. Da wird die Ergenzinger Patenzunft Seebronn auf traditionelle Art und Weise den Narrenbaum in der Ortsmitte aufstellen.