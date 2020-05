Rottenburg Bischof Fürst nennt Corona-Demonstranten unsolidarisch und egoistisch

Rottenburg - Der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, hat die Teilnehmer an Demonstrationen gegen Freiheitsbeschränkungen in der Corona-Krise kritisiert. Die Demonstranten stellten ihr Bedürfnis nach Freiheit über den Schutz der besonders schwachen und verletzlichen Menschen, teilte Fürst in seiner Pfingstbotschaft am Freitag mit. "Das ist nicht nur unsolidarisch, sondern geradezu egoistisch und im höchsten Maße verletzend." Die Protestierer verstießen gegen das oberste Grundrecht der unantastbaren Menschenwürde, das zuallererst dem Schutz des Lebens diene.