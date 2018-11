Rottenburg Bischof Fürst feiert runden Geburtstag

Frank Otfried July ist seit 2005 sein Wegbegleiter auf evangelischer Seite. "In den vielen Jahren gemeinsamer Zusammenarbeit habe ich Bischof Fürst als verlässlichen ökumenischen Freund und Partner kennengelernt", sagt der Bischof der Landeskirche Württemberg. "Dabei sparen wir unterschiedliche Meinungen und Überzeugungen nicht aus." Größer als diese Unterschiede seien aber das gemeinsame Hören auf die Botschaft Jesu Christi und das miteinander Beten.

Etwa für Flüchtlinge. Ein Thema, dass Fürst nach wie vor Sorgenfalten auf die Stirn treibt.

"Wir haben immer gewusst, dass sich das Land verändern wird, wenn eine so große Zahl aus unterschiedlichen Kulturen zu uns kommt", sagt er. "Dass es sich aber in diese Richtung verändert, die aus einer Willkommenskultur eine Abwehrstrategie werden lässt, da habe ich unserer Gesellschaft eine humanere Grundhaltung zugetraut." Andere seien leider nur dann willkommen, wenn sie nützten. "Wenn sie uns aber etwas kosten, dann ist der Spaß bei vielen zu Ende. Das macht mir Angst." Wenn man von der "Mutter aller Probleme" spreche, "dann ist das für mich das Abschmelzen des humanen Potenzials und das Anwachsen des Gruppenegoismus'".

Seinen 70. feiert Fürst, der neben jeder Menge theologischen Texten gerne Krimis und Reiseliteratur liest, in verschiedenen Kreisen eine Woche lang, wie Sprecher Thomas Brandl sagt. Zentral ist natürlich der Festakt am 2. Dezember in der Rottenburger Festhalle, zu dem sich auch der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann angesagt hat. Fürst gilt als grüner Bischof, hat auf dem Bischofshaus eine Photovoltaikanlage installieren und eine Schmetterlingswiese anlegen lassen. Auch möchte er ein E-Auto bestellen. Die Sensibilität für die Schöpfung habe er vermutlich von seinem Vater, dem Gärtner, mitbekommen, sagt Fürst.

"Gesund und munter zu bleiben", wünscht er sich. Damit er fünf Jahre noch ganz in den Dienst der Diözese stellen kann. "Die katholische Kirche hat derzeit leider nicht das beste Image. Aber, wenn ich das mal so sagen darf: Wir tun schon einiges an Gutem." Dies sichtbarer zu machen, "daran möchte ich gerne noch ein bissl arbeiten".