Rottenburg Bis zu 9000 Besucher kommen zu Ausstellungen

Dies wurde einmal mehr bei der Mitgliederversammlung deutlich, die kürzlich stattfand. So wurde etwa eine Konzertreihe organisiert, die neben Matinéekonzerten auch eine Sommernachtsklassik, einen Tag für Neue Musik sowie Abendkonzerte bot. Im Januar konzertierte das Stuttgarter Kammerorchester. Dabei wurden insgesamt 204 Besucher verzeichnet. Derzeit sind 145 feste Abonnements vergeben. Im Februar konzertierte die Violinistin Antje Weithaas, damals kamen 208 Besucher zum Konzertabend in der Zehntscheuer. Im April dann konzertierte das Yellow String Quartet mit einer Matinée vor 168 Besuchern. Im Mai konnte der Kulturverein ein Konzert mit dem Danish String Quartet organisieren, zu dem 190 Besucher gekommen waren. Im Juli trat das Arundo-Klarinetten-Quartett in der Zehntscheuer vor 104 Gästen auf. Ende Juli dann ging die Sommernachtsklassik über die Bühne. Hier konzertierten die Stuttgarter Philharmoniker vor 1233 Konzertbesuchern. Nach der Sommerpause gab das Belcea-Quartett das bestbesuchte Konzert in der Zehntscheuer mit 226 Zuhörern. Im Oktober dann konzertierte das Julia Hülsman Trio bei einer Jazzmatinée, im November dann spielte Natalia Ewald am Piano ein viel beachtetes Konzert.

Konzert an Silvester

Im November gab es den Tag für Neue Musik mit dem Asasello Quartett. Hier wurden zwei Konzerte geboten. Im Dezember 2017 traten Kirill Troussov und seine Frau Alexandra Troussova in der Zehntscheuer auf, sie konzertierten am Klavier und an der Violine. Den Abschluss des Konzertjahres bildete das Silvesterkonzert im Weggental mit dem Ensemble Singer Pur. Zudem gab es 2017 einen Open-Air-Jazz mit der SWR Big Band und der Sängerin Fola Dada. Mehrere Ausstellungen konnten zudem in der Zehntscheuer bei freiem Eintritt bewundert werden. Dies waren sieben Ausstellungen. Die Besucherzahlen der Ausstellungen schwankten zwischen 8000 und 9000 Besuchern. Im Januar gab es Malerei zu Lande und zu Wasser mit renate Gaisser und Sigrid Nienstedt. Bis zum März waren Stilleben der Künstlerin Vera Mercer zu sehen. Im April dann stellten Thomas Diermann, Hartmut Pfeuffer und Gerlinde Zantis aus. Ihr Thema waren Arbeiten zum Themenkreis 2Stille.