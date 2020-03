Rottenburg Bewährungsstrafe nach tödlichem Unfall

Opfer blieb schwer verletzt liegen

Die beiden Männer waren in der Tatnacht zurück von einem Discobesuch in Tübingen in ihren rund 40 Kilometer entfernten Wohnort im Kreis Rottweil gefahren. Nach dem Ortsausgang des Tübinger Stadtteils Hirschau stieß der Fahrer auf einer Landstraße mit seinem Wagen mit einem 18-Jährigen zusammen, der von links über die Straße lief. Das Opfer wurde durch den heftigen Aufprall in den Grünstreifen geschleudert und blieb schwer verletzt liegen.