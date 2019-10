Rottenburg Betrugsskandal um Grundschulneubau

Rottenburg - Oberbürgermeister Stephan Neher gab in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates eine Eilentscheidung bekannt. So geht es um den Bodenbelag im Neubau der Grundschule Hohenberg. Die Kosten belaufen sich auf 124.000 Euro. Die Bodenbelagsarbeiten waren ursprünglich an die Firma Marco Bodenbeläge vergeben, damals mit einem Auftragsvolumen von 85.500 Euro und zwei Nachträgen in Höhe von rund 6700 Euro. Auf einer 1800 Quadratmeter großen Fläche sollten Estrich aufgebracht und ein Kautschuk-Bodenbelag verlegt werden.