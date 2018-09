Rottenburg Bereits im kommenden Jahr sollen die Bagger rollen

Bereits im kommenden Jahr sollen dort die ersten Bagger rollen, erklärte Angelika Garthe. Nach der Auslegung des Bebauungsplanes soll der Satzungsbeschluss durch den Ortschaftsrat und Gemeinderat gefasst werden. Danach wird der Bebauungsplan umgesetzt. Entstehen sollen 27 Plätze, doch für diese gibt es bereits ebenso viele Bewerber, so Ortsvorsteher Horst Schuh im Gespräch mit unserer Zeitung. "Ich brauche aber keine Bewerber, sondern Käufer", sagt Schuh. Angelika Garthe erklärte, dass der Bebauungsplan "Untere Wiesen – Erweiterung" Teil des Wohnbauprogramms 2025 der S tadt Rottenburg ist. Für die Erweiterung des Baugebietes "Untere Wiesen" wurde im Mai der Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat gefasst. Im Juni konnte der Ortschaftsrat Wünsche äußern, die Stadtplanerin Klein im Bebauungsplan umgesetzt hat. Nach der Auslegung sollen nun noch die Wünsche und Anregungen der Anwohner verhandelt werden, Garthe hofft, dass bebauungsplantechnisch am 19. Dezember "alles in trockenen Tüchern ist".

Positiv werteten die Ortschaftsräte die Tatsache, dass laut des geologischen Gutachtens auch eine Unterkellerung der Bauplätze möglich sein wird. Für den Bebauungsplan wird das beschleunigte Verfahren nach Paragraf 13b angewandt. Berücksichtigt wird der Artenschutz, hier werden Ersatzmaßnahmen gefordert. Die Grundstücke, die im Baugebiet entstehen, werden durchschnittlich eine Größe von 470 Quadratmetern haben. Zudem werden Parkplätze entstehen. Unter 60 Quadratmeter Wohnfläche wird ein Stellplatz gefordert, über 60 Quadratmeter sind es 1,5 Stellplätze, die aber aufgerundet werden. Somit müssen dann zwei Parkplätze vorgehalten werden. Photovoltaikanlagen sind im Baugebiet zulässig, zudem wird ab 15 Grad Dachneigung eine Begrünung der Dächer gefordert. Entstehen wird ein Wohngebiet mit rund 1,5 Hektar. Die Ortschafsräte zeigten sich von den Planungen angetan.