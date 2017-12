Rottenburg Beim Bummel auf dem Marktplatz gab es viel zu sehen

Der Nikolaus machte gemeinsam mit Knecht Ruprecht die Runde und beschenkte die Kinder, die sich über kleine Schokonikoläuse oder Mandarinen freuen durften. Beim Bummel durch die Stände auf dem Marktplatz gab es viel zu sehen, und wer Weihnachtliches erstehen wollte, oder auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken war, der hatte die Qual der Wahl. Der Duft nach Mandeln, Plätzchen, Glühwein und Tannenreisig und die weihnachtlichen Klänge der Musikvereine taten ihr übriges, um für die passende Stimmung zu sorgen.

Und als am Freitagnachmittag der Nikolausmarkt von Bürgermeister und Nikolaus eröffnet wurde und die ersten Kinder mit leuchtenden Augen vor dem Karussell standen, war klar, dass die Festtage nicht mehr fern sind. Der Nikolausmarkt lockte auch in diesem Jahr mit einer bunten Mischung von Ständen. In über 80 Holzhäusern oder Ständen boten Kunsthandwerker, Schulklassen, Vereine und gewerbliche Anbieter aus der Region ihre Produkte und gastronomischen Spezialitäten an. Auch dieses Jahr waren viele Private dabei, die ihre meist selbstgebastelten Produkte anboten. Und die Stände standen nicht nur auf dem Marktplatz. Auch Marktstraße, Bahnhofstraße und Königstraße luden zum Bummeln ein.

Besonders festlich ging es dennoch vor allem auf dem Marktplatz zu. Rund um den großen Weihnachtsbaum, standen dekorierte Holzhäuschen. Weihnachtsbäume, von den Kindergärten und Grundschulen Rottenburgs mit liebevoll Gebasteltem individuell geschmückt, sorgten für Stimmung. Ein Kinderkarussell drehte sich, es gab Kinderpunsch, heiße Schokolade, Waffeln und Selbstgebackenes.