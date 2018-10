Rottenburg Bednarz sieht seine Stadt "ganz hinten"

Die Unternehmer selbst hatten ganz andere Sorgen und machten aus ihren Herzen keine Mördergrube. "Die Auflagen sind heutzutage viel zu hoch", monierte Uwe Rauschenberger, der im Ergenzinger Junghansring Hartschaumtechnik für Heiztechnik und Rollladen herstellt, vertreibt und montiert. "Die halbe Zeit ist man damit beschäftigt, irgendwelchen bürokratischen Kram zu erledigen." Rauschenbergers Pfeil ging in Richtung Baurechtbehörde, auch wenn dieser sich den Adressaten verkniff. Die dortige "Basta-Manier" und nicht nur diese steht in Ergenzingen ohnehin in der Kritik. Ortsvorsteher Reinhold Baur sprach dann aus, wie es laufen könnte: "Die Behörde müsse dem Bauherren das Gefühl vermitteln, dass man ihn im Ort wolle und dass man ihm auch helfe." Andreas Kogel, der mit seiner Firma Ankox in Ergenzingen bauen will, stellte die Frage nach der Attraktivität Ergenzingens in Sachen Gewerbeansiedlung. Sein Fazit: Zu viele Pflichten, aufgrund dieser er in heutiger Zeit seine mittlerweile 20 Jahre alte Firma nicht mehr gründen könnte. Ansonsten orientiere sich der ansiedlungswillige Unternehmer in der heutigen Zeit eben auch an den vorhandenen digitalen Möglichkeiten und gehe letztendlich dorthin, wo diese vorhanden seien. Kogel weiter: "Die besten Förderprogramme in Sachen Digitalisierung nutzen eben gar nichts, wenn die Voraussetzungen dafür nicht geschaffen sind. Im letzten Winkel der Welt gibt es eine bessere Internetverbindung als in Deutschland, da muss endlich was passieren", so Kogel.