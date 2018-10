Rottenburg Baufinanzierungsvolumen groß wie nie

Rottenburg. Insgesamt wuchsen die Kundenkredite in diesem Zeitraum um 4,5 Prozent auf 1,77 Milliarden Euro. Davon entfallen auf die privaten Kredite 1,15 Milliarden Euro. Das Volumen der neu zugesagten privaten Baufinanzierungen war in den vergangenen acht Monaten so hoch wie nie zuvor. Angesichts der historisch niedrigen Darlehenszinsen sei der Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum für viele Kunden sehr interessant, berichtete Vorstandssprecher Jörg Stahl. Auch als Kapitalanlage mit Rendite-Aussichten seien Immobilien eine echte Alternative zu traditionellen Geldanlagen.

Als Investor für Wohnbauprojekte tut sich die Volksbank ebenfalls hervor. Ziel sei es, angesichts der angespannten Wohnungsmarktsituation Wohnraum zu schaffen, darunter auch Mietwohnraum. Konnte die Bank in Nagold Projekte dieser Art forcieren, sucht sie andererseits in Rottenburg händeringend nach geeigneten Flächen in der Kernstadt. Insgesamt wurden für die Schaffung von neuem Wohnraum 50 Millionen zur Verfügung gestellt. Auch in Herrenberg konnten bereits konkrete Projekte umgesetzt werden.

Die Gäu-Neckar-Hausverwaltung als Tochter der Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg habe sich zum größten Hausverwalter in der Region entwickelt. Sie betreut derzeit rund 3000 Wohneinheiten.