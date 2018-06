Rottenburg Bauarbeiter stürzt durch Loch: schwer verletzt

Rottenburg - Ein Bauarbeiter hat sich bei einem Sturz auf einer Baustelle in Rottenburg (Kreis Tübingen) schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 45-Jährige am Donnerstag bei Bauarbeiten im dritten Stock eines Hauses durch ein Loch im Boden in das darunterliegende Stockwerk gestürzt. Das Loch war zuvor nur mit einer Plane überdeckt worden.