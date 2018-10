Rottenburg Bau des Dorfhauses bislang der Höhepunkt

Rottenburg-Eckenweiler. Der nunmehr zehn Jahre alte Verein wurde 2007 von 53 Mitgliedern gegründet und ging aus der damals städtischen Veranstaltungsreihe Lebendiges Dorf hervor. Vorrangiges Ziel war die Förderung der Dorfgemeinschaft, vor allem aber auch der konkrete Wunsch, ein Dorfhaus zu bauen, welches die Bürger nutzen können. Außerdem war der Erhalt und Ausbau des Kindergartens nebst Kinderbetreuung ein wichtiges Thema.

Von Anfang an engagierten sich in dem Verein viele Mitglieder mit unterschiedlichen Interessen. Verschiedene Arbeitskreise, die weitgehend selbstständig agierten, sorgten dann dafür, dass die Vielfältigkeit an Ideen nicht verloren ging. Nach anfänglicher Skepsis fielen die Ideen auf fruchtbaren Boden und in dem ansonsten eher ruhigen und beschaulichen Eckenweiler taten sich Dinge die man so bislang nicht kannte.

Einer der Höhepunkte war sicherlich der Bau des Dorfhauses. Diese Maßnahme begleitete der Förderverein mit großer Unterstützung. Da wurden zahlreiche Helfer zur tatkräftigen Eigenleistung motiviert, es wurde Geld über Spenden, Vereinsfeste, Kinderbörsen und Benefizveranstaltungen gesammelt und zwei Motivationsvorträge von Hans Kammerlander (2011) und Joey Kelly (2012) sind auch heute noch in bester Erinnerung. Aber es gab noch weitere Aktionen, die der Förderverein finanziell unterstützte. Zum Beispiel den Bau der Jugendblockhütte, Spielzeug für den Kindergarten, Spielgeräte für den neuen Spielplatz und den Außenbereich des Dorfhauses. Letztlich wurde auch noch eine Informationsbroschüre über Eckenweiler für Neubürger herausgegeben. Insgesamt schlugen für die Projekte Eigenleistungen in Höhe von 21 000 Euro zu Buche.