Rottenburg Auto erfasst Geschwister - beide Brüder tot

Die Männer wurden vom Auto eines 82-Jährigen erfasst, als sie auf Höhe des Hundesportvereins unvermittelt die Straße überqueren wollten. Der 59-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Sein 62 Jahre alter Bruder erlag am Sonntagmorgen in einer Klinik seinen schweren Verletzungen.

Beide Männer waren laut Polizei alkoholisiert. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Verkehrspolizei Tübingen ermittelt.