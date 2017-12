Rottenburg Ausbau soll Stauzeiten reduzieren

Rottenburg. Erster Bürgermeister Thomas Weigel betonte in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses des Gemeinderats, dass sich auch beim Brückenbauwerk an der Osttangente etwas tut – die insolvente Baufirma stellte die Bauarbeiten ein, es konnte eine neue Firma gefunden werden, die nun die Brücke fertig baut. Ein Vertreter des Regierungspräsidiums (RP) stellte zwei Varianten für die Umgestaltung der Osttangente von der Stadteinfahrt Sülchen bis hin zur Neckarbrücke an der Siebenlindenstraße vor.

Eine Variante, die allerdings verworfen wurde, sieht zwei sogenannte "Turbokreisel" vor, jeweils einer an der jetzigen Ampelkreuzung Schuhstraße und einer an der derzeitigen Ampelkreuzung Siebenlindenstraße. Da an den Turbokreiseln die Wartezeiten für die Einfahrt in den Kreisverkehr sehr lange sein können, wurde die Lösung mit zwei Kreisverkehren verworfen. Kaltenmark zeigte eine Animation, die genau zeigt, wie sich der Verkehr staut an den beiden Kreiseln. Daher setze man nun auf Ampellösungen. Die beiden Ampelkreuzungen könnten sogar mit einer "Grünen Welle" vertaktet werden, sodass zumindest die vorderen Autos an der nächsten Ampel gut durchkommen würden.

Prüfung auf Belastungsfähigkeit