Rottenburg Auf ökologisch verträglichere Lösung könnte ausgewichen werden

Im Rahmen der Konzeptvorstellung durch Sportkoordinatorin Anne Schröder entspann sich auch eine Diskussion über Mikroplastikgranulat, welches in den Kunstrasenfeldern verbaut wird. Hier erklärte Oberbürgermeister Stephan Neher, dass man eventuell auf ökologisch verträglichere Lösungen mit Kork oder anderen Materialien ausweichen wird.

Schröder betonte, dass das Kunstrasenplatzkonzept aufgrund der zunehmenden Anfragen der Sportvereine notwendig geworden sei. Da Kunstrasenplätze auch im Winter bespielt werden können, helfen sie den Mangel an Hallenkapazitäten aufzufangen. Gebaut werden nun Kunstrasenfelder vor allem in jenen Gebieten, wo sich die Sportvereine in der Jugendarbeit engagieren.

Schröder teilte die Teilorte in vier Bezirke auf. Die bisherige Spiel- und Platzsituation soll mit dem Bau neuer Kunstrasenplätze verbessert werden. Im Haushalt eingestellt sind Mittel für den Bau von Kunstrasenplätzen in Baisingen. Hier wird ein ehemaliges Tennisfeld in einen Kunstrasenplatz umgebaut. Zudem wird in Weiler ein Kunstrasenspielfeld im kommenden Jahr gebaut, ebenso in Wendelsheim. 2020 ist ein Kunstrasenplatzspielfeld im Bereich Pfaffenberg geplant, 2022 dann im Bereich Eichenberg, zu dem Obernau, Bieringen, Schwalldorf, Dettingen, Frommenhausen und Hemmendorf gehören.