Rottenburg Auf die Golser Delikatessen muss niemand verzichten

Bei den Wahlen kam es zu einem Wechsel an der Vereinsspitze (siehe Infokasten). Der neu gewählte Vorsitzende Oliver Weiß dankte seinem Amtsvorgänger und sorgte dafür, dass er zusammen mit seiner Gattin einen kochfreien Tag genießen kann. Eine Überraschung hatte Weiß auch noch parat: Der Förderverein wird nach 16 Jahren am Weihnachtsmarkt nicht mehr vertreten sein. Das liege einfach daran, dass der Verein in der Vergangenheit, immer mehr auf Helfer angewiesen war, die keine Vereinsmitglieder gewesen seien, so Weiß.