Rottenburg Amtlicher Südschwabenblues

Die Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro, ermäßigt (für Schüler, Studenten, Behinderte oder Erwerbslose) 10 Euro. An der Abendkasse kostet die Karte 14 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Über die Band schreibt der Veranstalter in einer Ankündigung: "Amtlicher Südschwabenblues aus dem Dialektdelta. Carlheinz Nisi an der Bluesharp und Jochen Lanius an der Gitarre und Gesang leben südlich von Tübingen am Rande der Schwäbischen Alb und haben sich 2009 auf der Suche nach neuen musikalischen Herausforderungen kennen gelernt. In ihrer Musik spürt das Publikum die Faszination und die Energie des akustisch gespielten Blues."

Tickets: Karten gibt es unter Telefon 07483/25 95 79 oder im Internet unter www.forumkultur-starzach.de