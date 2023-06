Trotz einiger Sparmaßnahmen soll das 48. Rottenburger Neckarfest größer und bunter werden als noch im Vorjahr. Damals floppte die sehr teure Drohnenshow, und auch der Neckarfestbändelverkauf lief nicht gut – das finanzielle Loch war desaströs, schlussendlich fehlten rund 180.000 Euro, die es abzudecken galt – on Top zu den eh schon hohen Kosten, die die WTG mittlerweile als städtischer Eigenbetrieb fürs Neckarfest einplanen und aufbringen muss. Doch auch in diesem Jahr ist für das letzte Juniwochenende einiges geplant.

Musik an Land und zu Wasser

In diesem Jahr erwartet die Besucher, die man hoffentlich nur nach Zehntausenden zählen wird, ein tolles Programm mit viel Action auf dem Neckar, der die Hauptrolle spielen wird. An „Land“ am Neckarufer ist auf sechs Bühnen Live-Musik und viel Kulturelles geboten – Legenden-Alarm herrscht dann etwa am Samstag in der „Teufels-Arena“, wenn die Rolling-Stones-Coverband „J.Park“ einheizen wird (ab 16 Uhr 45 bis 19 Uhr 15).

Bespielt werden wieder die Showinsel – jetzt Neckarinsel – an der Josef Eberle Brücke, die Konzertmuschel oder der Musikpavillon sowie die Teufels-Arena im Schänzle sowie der Zwinger und die Bühne im Weindorf an der Zehntscheuer.

Köstlichkeiten aus aller Welt

Zudem machen 58 Vereine und Organisationen mit, die Stände betreiben, an denen die kulinarischen Wünsche erfüllt werden können. Egal ob kroatische oder bosnische Spezialitäten, türkische, griechische oder ungarische Spezialitäten und auch indische Köstlichkeiten – ja selbst vietnamesische Speisen warten auf die Gäste. Wer’s lieber vom Grill oder gutbürgerlich mag, kommt ebenfalls auf seine Kosten.

Partnerstädte sind an Bord

Rund um die Josef-Eberle-Brücke werden sich die Rottenburger Partnerstädte präsentieren. Sie locken mit französischem Wein aus Saint-Claude, oder aus dem burgenländischen Gols. Im Weindorf wird Ergenzingens Partnergemeinde Gols aus Österreich seine eigenen Weine anbieten – das Weindorf beim Neckarfest ist immer Treffpunkt der Weinliebhaber. Auch heimische Weine aus Wendelsheim oder Wurmlingen finden sich an den Lauben. Der Weingärtnerverein Rottenburg/Wendelsheim konnte den ehemaligen Hirsch-Wirt Udo Schneider fürs Kochen gewinnen. Sechs Gastronomen bereichern zusätzlich zu den Vereinen das kulinarische Angebot.

Die Standgebühren für die Vereine wurden erhöht – auch dies eine Sparmaßnahme der WTG, die für die Organisation des Stadtfestes zuständig ist. Um möglichst viele Gäste nach Rottenburg zum Neckarfest locken zu können wurden die Festzeiten ausgedehnt.

Das ist das Programm

Los geht es am Freitag bereits ab 17 Uhr, um 18 Uhr ist dann der offizielle Fassanstich mit Oberbürgermeister Stephan Neher – es wird ein Fass Freibier geben. Aufspielen werden die Stadtkapelle, die Bürgerwache und auch die Alte Schützengilde Landskron wird auf der Showinsel mitwirken. Ab 21 Uhr gibt’s was auf die Ohren mit Shanna Waterstown, die die Showinsel zum beben bringen.

Ganz schön was los ist dann am Freitagabend bis 2 Uhr, und wenn das Wetter mitspielt, wird das Neckarfestwochenende drei Tage lang eine Mega-Sause. Vom 23. bis zum 25. Juni wird in Rottenburg mal wieder „Sommerfasnet“ gefeiert – auch am Samstag ist bis 2 Uhr Nachts Halli Galli in allen Gassen. Am Freitag gibt’s auch Allerlei Musik im Schänzle oder im Weindorf – dort spielt die Neckarstrand Bluesband. In der Gartenstraße ist Livemusik geboten – etwa Jazz und Soul oder zu später Stunde Westerngitarre mit Gesang, darüber hinaus traditionelle kroatische Musik.

Auch ist am Freitag allerlei Action auf dem Neckar – unter anderem das Schaufelradfloß des RSC Rammetshofen oder die zehn begehbaren und teilweise bewirteten Flöße auf dem Neckar. Die Gemeinderatsfraktion der Jungen Aktiven wird Stocherkahnfahrten anbieten.

Floh- und Trödelmarkt

Am Samstag ist der inoffizielle Start des Neckarfestes bereits um 5 Uhr in der Früh – Schnäppchenjäger stöbern dann bereits auf dem großen Antiquitäten-, Trödel- und Kunsthandwerkermarkt, der offiziell aber erst um 9 Uhr beginnt und bis 19 Uhr andauert. Auch am Sonntag ist bis 19 Uhr der große Flohmarkt. Es gibt Vieles für Kinder, sogar einen eigenen Kinderbereich, etwa im Stadtgraben, wo die Kids am Samstag und Sonntag ab 9 Uhr ihre Spielsachen beim Kinderflohmarkt verkaufen dürfen.

Fun City am Eugen-Bolz-Platz

Jugendliche kommen nicht nur im Schänzle beim Musikpavillon auf ihre Kosten, wo es Hip Hop oder regionale Bands zu erleben gibt – am Eugen-Bolz-Platz ist eine Fun City aufgebaut – mit Malle Party, Tanzauftritten, Zaubershow und „2000er und Hip Hop Lovers Party.“ Anders als im übrigen Festbereich wird es aber am Eugen-Bolz-Platz keine harten Alkoholika geben – negative Auswüchse im vergangenen Jahr veranlassten die WTG und die Stadt hierzu. Etwas ganz Besonderes wird das „Neckarfest-Zügle“ sein, der „Adlerzug“ startet am Eugen-Bolz-Platz, fährt zum Marktplatz und dann zur Tübinger Straße. Wendepunkt ist an der Kepplerbrücke. Genauso toll, nur etwas nasser ist die eFoil-Show am Samstag auf dem Neckar – hier geht’s um 16 Uhr los, eine Stunde lang ist wilde Surfaction auf dem Neckar.

Feuerwerk fällt aus

Der Rotstift wurde aber auch angesetzt: etwa beim Feuerwerk. Es wurde ersatzlos gestrichen, und auch die Drohnenshow wurde Opfer des Streichkonzerts sowie der aufwändige Floßzug. Doch diesen wird es im kommenden Jahr wieder geben, versprechen die Organisatoren – dann feiert Rottenburg sein 750-jähriges Bestehen. Ein Festwochenende ist 2024 vom 12. bis zum 15. Juli vorgesehen.