Rottenburg Altpapiertonnen sind bereits im Einsatz

Im vergangenen Jahr begann die Verteilung der insgesamt 20 000 bestellten Altpapiertonnen im Landkreis Tübingen. Die Verteilung an die Haushalte ist mittlerweile abgeschlossen. Die Altpapiertonne des Landkreises spaltet die Gemüter in Rottenburg. Die einen freuen sich, dass sie so der Altpapierflut ein wenig Herr werden und man den Inhalt des Papierkorbes oder Werbung im Briefkasten einfach in die Tonne geben kann. Andere befürchten, dass so die Bündelsammlung der Vereine nicht mehr in dem Umfang wahrgenommen wird, wie dies früher der Fall war.

Denn vor Einführung der Altpapiertonne entsorgten die Haushalte das komplette Altpapieraufkommen im Rahmen der Bündelsammlung. Zudem bietet die Firma Bogenschütz im Landkreis seit längerer Zeit eine Altpapiertonne an, die einmal im Monat kostenlos geleert wird. Ein gutes Signal der Vereine ist die Nachricht, dass sie weiterhin die Bündelsammlung übernehmen. Denn mit dem Erlös der Altpapiersammlungen wird in manchen Vereinen zum großen Teil die Jugendarbeit oder andere wichtige Projekte finanziert. Nun stehen die Abfuhrtermine für die Altpapiertonne im Abfallkalender der Gemeinde. Doch die Bündelsammlungen sind hier nicht mehr verzeichnet. Die Vereine sammeln in der Kernstadt und auch in den Ortsteilen von Rottenburg. Um den Überblick über die Altpapierbündelsammlungen zu behalten, gab die Stadtverwaltung vor einiger Zeit einen "Ortskalender" heraus, der an alle Haushalte verteilt wurde. Er enthält neben wichtigen Veranstaltungen in Rottenburg auch die Termine der Altpapier-Bündelsammlungen. In den Kernstadtbezirken von Rottenburg ist am 27. Januar die nächste Bündelsammlung von Altpapier.