Rottenburg A 81: Neun Verletzte nach Massenkarambolage

Der Grund für den Unfall am Donnerstagmittag: Kurz vor der Ausfahrt Rottenburg dichtem Verkehr bremste ein Auto plötzlich stark ab, vier Fahrzeuge dahinter konnten nicht mehr schnell genug bremsen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde keiner der Autoinsassen schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber und drei Rettungswagen brachten mehrere Verletzte vorsorglich in umliegende Krankenhäuser. Die Autobahn wurde in Richtung Stuttgart zeitweise komplett gesperrt, so dass es zu einem Stau kam.

Die Beamten der Verkehrsunfallaufnahme zollten den Autofahrern laut Mitteilung ein großes Lob: "Sämtliche Verkehrsteilnehmer bildeten auf vorbildliche Weise eine Rettungsgasse, so dass es zu keinen Behinderungen der Einsatzfahrzeuge kam", hieß es.