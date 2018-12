Rottenburg 57 Wohnungen für das Mischgebiet Dätzweg

Im Dätzweg wird nach einer 24 Monate langen Planungsphase nun gebaut. Es handelt sich dabei um zwei Gewerbeeinheiten und 57 Wohnungen, die der hohen Nachfrage an preiswertem Mietwohnungsbau entgegen kommen sollen. Außerdem werden 66 Tiefgaragenstellplätze, 114 Fahrradabstellplätze und drei ebenerdige Stellplätze errichtet. Zusammen mit dem Grundstück belaufen sich die Kosten auf etwa 15,8 Millionen Euro. Im Januar 2017 wurde eigens für dieses Bauprojekt der städtische Eigenbetrieb Wohnbau Rottenburg am Neckar (WBR) gegründet. Leiter von WBR Volker Derbogen macht deutlich: "Es wird viel über preiswerten Wohnbau gesprochen und auch versprochen. Dem müssen nun auch Taten folgen."

Zu diesen Taten gehört der Auftrag an WBR, der fordert, dass 30 Neubauwohnungen für mittel- und geringverdienende Haushalte pro Jahr von dieser errichtet werden sollen. Außerdem seien übernommene Altbauten zu sanieren. Erster Bürgermeister Thomas Weigel beschreibt die aktuelle Lage: "Der Baubeschluss für das Gebiet hier im Dätzweg wurde dieses Jahr gefasst. Somit ist der grundsätzliche erste Schritt getan, um den Auftrag 30 Wohnungen im Jahr zu bauen zu erfüllen. Nun rechnen wir mit einer 18-monatigen Bauzeit, sodass im dritten Quartal im Jahr 2020 in die Wohnungen eingezogen werden kann." Weigel betont, dass zum Wohle der Stadt gebaut werde und kündigt an: "In den nächsten zehn Jahren sollen 300 bis 400 weitere Wohnungen errichtet werden." Die Yalovastraße im Dätzweg ist das erste dieser Neubauprojekte. Mit einem Lächeln spricht er schließlich noch Wünsche aus: "Ich hoffe, dass das ganze Vorhaben von einem guten Verlauf geprägt sein wird und die Baustelle am Ende unfallfrei verläuft."

Mathias Hähnig vom Architekturbüro Hähnig-Gemmeke aus Tübingen erklärt daraufhin Details zum Bauplan. "Wir haben hier ein besonderes Baugebiet.