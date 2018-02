Rottenburg 500 Flüchtlinge werden betreut

Modest ist seit sechs Jahren beim Landratsamt aktiv und als Sozialarbeiterin im Bereich der Flüchtlingsarbeit tätig. Sie begleitet Flüchtlinge, bis diese keine Unterstützung mehr brauchen. In erster Linie bietet Modest den Flüchtlingen dabei immer Alltagsbegleitung an. Zudem geht es um die Existenzsicherung der Menschen. Auch sei natürlich das Finden von Arbeitsplätzen wichtig für die geflüchteten Menschen.

In Rottenburg und den Teilorten leben derzeit 655 Flüchtlinge, die in der Begleitung regional aufgeteilt seien. Aufgeteilt wurden die Betreuungsbezirke nach den Wohnorten. So gibt es einen Bezirk Ergenzingen/Neustetten und Rottenburg-Kernstadt. Ein weiterer Bezirk ist die Tübinger Straße und das DHL-Areal. Der dritte Bezirk umfasst Hemmendorf, Dettingen sowie Weiler und noch einige weitere Ortschaften.

Als große Veränderung in der Betreuung nannte Modest die Möglichkeit, nun flächendeckend Gespräche für Flüchtlinge anzubieten, da es ein personelle Aufstockungen gab.